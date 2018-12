Un antiadhérent peut réduire la taille du pénis

Un produit chimique utilisé dans les poêles antiadhésives, les emballages de fast-food et certains médicaments pourrait influencer la taille du pénis, selon Metro UK.

Les scientifiques ont découvert que des concentrations élevées de perfluorocarbure (PFC) ont entraîné une réduction de la taille moyenne du pénis dans une région où la rivière était polluée par ce produit chimique.

Ils ont mesuré 383 pénis -212 de la région italienne de Padoue et 171 autres au-delà. Et ils ont constaté que le pénis moyen était plus court d’environ 1,3 cm au repos et visiblement plus fin.

Cette étude, effectuée par l’Université de Padoue et publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, affirme qu’il était donc 12,5% plus court et 6,3% plus mince.

La pollution des rivières due au ruissellement d’une usine de produits chimiques et d’une usine de traitement des eaux usées serait à l’origine de l’augmentation des concentrations de PFC dans la région.

D’autres effets sur la santé

Padoue est l’une des quatre régions à forte pollution par les PFC, avec la Virginie occidentale aux États-Unis, Dordrecht aux Pays-Bas et Shandong en Chine. On pense que les PFC se lient aux récepteurs de la testostérone, ce qui réduit l’hormone sexuelle masculine dans le corps.

Ce n’est donc pas seulement la taille du pénis qui est touchée. Cela rend également les spermatozoïdes moins sains et moins mobiles, tout en réduisant la distance entre le scrotum et l’anus. Les PFC sont absorbés dans les intestins après les avoir mangés, bus et respirés et peuvent être toxiques pour les fœtus.

Les hommes qui n’avaient pas été exposés avaient une longueur moyenne de pénis au repos d’un peu moins de 10 cm, tandis que ceux des zones polluées avaient un pénis plus court (8,75 cm). En circonférence, un membre en bonne santé mesurait 10,3 cm, contre 9,65 cm.

« Cette étude montre que les PFC ont un impact considérable sur la santé des hommes car ils interfèrent directement avec les voies hormonales pouvant conduire à la stérilité masculine. », a expliqué le Dr Di Nisio.