«Girl» nominé aux Golden Globes

Le premier long métrage du Belge Lukas Dhont, «Girl», a été nominé aux Golden Globes dans la catégorie des films en langue étrangère.

«Beautiful Boy», premier film hollywoodien du réalisateur belge Felix Van Groeningen, est également en lice via son acteur Timothée Chamalet, nominé dans la catégorie des seconds rôles masculins.

Les Golden Globes sont décernés par un petit groupe de 90 membres de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood. Ils font partie des récompenses les plus prestigieuses du cinéma avec les Oscars.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 6 janvier.

« C’est un grand honneur de pouvoir apparaître en compagnie de réalisateurs aussi fantastiques », s’est déjà réjoui Lukas Dhont, cité par le Vlaams Audiovisueel Fonds. Son film est l’envoi officiel de la Belgique aux Oscars et a déjà recueilli une flopée de prix, mais les Golden Globes restent à part. « J’ai envie de serrer tous ceux qui m’ont aidé à donner vie à ’Girl’ et de leur murmurer: Golden. Globe. Nomination. »

« Vice », film biographique consacré à l’ancien vice-président américain Dick Cheney, a récolté le plus grand nombre de nominations pour les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix à Hollywood.

Sélectionné à six reprises, le film d’Adam McKay avec Christian Bale et Dick Cheney devance de peu « La Favorite », « Green Book » et « A Star Is Born », à égalité avec cinq nominations.