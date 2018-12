Des remèdes naturels contre le rhume

Toux, fièvre, irritation… Depuis que l’automne a pointé le bout de son nez, de nombreux virus circulent à la maison et au boulot. Voici plusieurs astuces pour lutter contre ces petits désagréments du quotidien.

Prévenir le mal de gorge

Il existe plusieurs astuces simples pour prévenir un mal de gorge. En été comme en hiver, il est important de garder une bonne hygiène en se lavant notamment régulièrement les mains pour éviter les microbes indésirables. Dormir suffisamment permet aussi de maintenir les défenses de son système immunitaire à niveau. Autre astuce, aérer et humidifier régulièrement sa maison ou son appartement. 15 ou 20 minutes le matin, malgré le froid, permettent de renouveler l’air des pièces. Évitez aussi autant que possible les endroits pollués et pour les fumeurs, c’est peut-être le moment d’essayer de diminuer sa consommation de cigarettes, le tabac irritant la gorge.

L’ail et les oignons, vos meilleurs amis

Nez qui coule, gorge irritée… S’il est trop tard, il existe plusieurs solutions pour lutter naturellement contre les symptômes d’irritation. Étonnamment, les oignons et l’ail font partie des remèdes efficaces. L’ail permet entre autres de lutter contre les infections. Pour bénéficier de tous ses bienfaits, ajoutez-en tout simplement dans tous vos repas. De son côté, l’oignon est efficace pour déboucher le nez. Pour profiter de ses effets, n’hésitez pas à prendre un oignon, à le couper en deux tout en le laissant sur votre table de nuit, ou, pour les plus courageux, à carrément croquer dedans. Il est également possible d’infuser de l’oignon ou de l’ail avec de l’eau.

Le miel pour apaiser la toux

C’est probablement une des astuces les plus connues pour lutter contre la toux. Aider à lutter contre certaines bactéries, adoucir la gorge, calmer la toux, mieux dormir… On ne compte plus les bienfaits du miel en cas de rhume. Selon plusieurs études, le miel serait d’ailleurs plus efficace que certains médicaments car il réduit la fréquence et la sévérité des symptômes liés au rhume. N’hésitez pas à le consommer dans un grog pour vous sentir mieux. Pour se faire, mélanger de l’eau bien chaude avec le jus d’un demi-citron. Ajoutez deux cuillères à café de miel ainsi que deux cuillères de rhum. Mélangez le tout jusqu’à obtenir un mélange uniforme et buvez votre grog chaud.

Les huiles essentielles pour respirer

Les huiles essentielles sont aussi très efficaces pour lutter contre le rhume, elles permettent notamment une meilleure respiration et luttent contre les bactéries. Les plus efficaces sont généralement celles à l’eucalyptus, à prendre en inhalation deux ou trois fois par jour. Si vous voulez vous réchauffer dans un bon bain chaud, n’hésitez pas à rajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour respirer les effluves dégagées.

Du thym frais en infusion

Voilà un autre aliment qu’on a l’habitude de retrouver dans nos assiettes. Dans cet antiseptique naturel, on retrouve des terpènes qui fluidifient notamment le mucus. De nouveau, c’est l’infusion qui semble la plus efficace. Mettez quatre à cinq branches de thym dans de l’eau bouillante pendant une bonne dizaine de minutes. Filtrez le tout et consommez le mélange de trois à quatre fois par jour.

Boire beaucoup d’eau

C’est peut-être l’astuce la plus simple, mais trop de malades tendent à l’oublier. En temps normal, et encore plus lorsqu’on est touché par un rhume, il est essentiel de bien s’hydrater pour fluidifier et évacuer le mucus. N’hésitez pas à boire de l’eau chaude en tisane par exemple. Pour dégager votre nez, pensez à l’eau salée. Elle permet de déboucher et d’assainir les parois nasales. La recette est simple. Faire bouillir un litre d’eau avec une cuillère à soupe de sel et puis laissez refroidir. Une fois que le mélange est froid, s’injecter la solution à l’aide d’une pipette dans les narines, la tête penchée en arrière. Recommencer l’opération plusieurs fois par jour jusqu’à la disparition des symptômes.