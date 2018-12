VIDEO. Des navetteurs invités à pousser un tram pour qu’il démarre

Une scène surréaliste s’est déroulée à Manchester, en Grande-Bretagne. Mardi matin, alors qu’un tram ne redémarrait plus, le conducteur a demandé l’aide des voyageurs.

Quand une voiture refuse de démarrer, on peut toujours essayer de lui donner un second souffle en la poussant. Mais que faire lorsqu’un tram de plusieurs dizaines de tonnes ne démarre plus ? La même chose visiblement mais sur le côté visiblement ! Devant une telle situation, un conducteur de tram anglais n’a pas hésité à demander de l’aide aux voyageurs.

La scène s’est déroulée ce mardi 4 décembre à Manchester et a été filmée par un internaute. Arrivé à l’arrêt Brooklands, un tram de la compagnie Metrolink est resté bloqué. Après avoir tenté à plusieurs reprises de redémarrer le véhicule, le conducteur a demandé de l’aide aux voyageurs restés sur le quai. Quelques dizaines de personnes ont ainsi poussé en même temps sur le flanc du tram.

Passengers at Brooklands this morning being asked to push the tram to one side to help get it going. #WeDoThingsDifferentlyHere pic.twitter.com/jIknUUu5aq

Aussi surprenant que cela en a l’air, ça a marché et l’intervention des voyageurs a permis au tram de continuer sa route. Le jeune homme qui a filmé la scène a expliqué que plusieurs anciens conducteurs de Metrolink lui ont confirmé qu’ils avaient déjà dû avoir recours à cette étonnante technique.

of course this is not an ideal situation and is not something we will expect customers to do on a regular basis. Thanks to the action of the driver and those on the platform, the tram was able to continue and not delay any other services.

— TfGM (@OfficialTfGM) 4 décembre 2018