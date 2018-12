Arrestation dans un « cold case » vieux de 36 ans grâce à un podcast d’enquête criminelle

Un Australien de 70 ans a été inculpé jeudi pour le meurtre de son épouse qui avait disparu depuis 36 ans, après que l’affaire a attiré l’attention du grand public grâce à un podcast.

Diffusée sous ce format sonore, l’enquête journalistique sur le dossier non résolu a été écoutée par des millions d’auditeurs. L’ancien joueur de rugby professionnel Chris Dawson, 70 ans, a été arrêté sur la Gold Coast dans l’Etat du Queensland mercredi matin, suspecté d’avoir assassiné son épouse Lynette Joy Dawson, disparue en janvier 1982.

Cette affaire non résolue a été le sujet d’un podcast, « The Teacher’s Pet » (« L’animal domestique du professeur », NDLR), qui a rencontré un énorme succès populaire en Australie et à l’étranger en 2018. L’enquête d’un journaliste, couverte en 16 épisodes, a mis au grand jour les manquements policiers au cours des décennies précédentes, mais a aussi contribué à rassembler de nouveaux témoignages éclairants. M. Dawson a été extradé vers l’Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud jeudi. De nouvelles déclarations de deux témoins apportant des « pièces au puzzle » ont mené à son arrestation, selon la police.

Disparition

Lynette Dawson était âgée de 33 ans et élevait deux enfants dans le quartier balnéaire de Bayview au nord de Sydney, quand elle a subitement disparu. La babysitter des fillettes, une élève de M. Dawson qui était professeur d’éducation physique, a rapidement emménagé dans l’habitation du couple les jours suivants. M. Dawson a plus tard épousé la jeune Joanne Curtis, une fois majeure. Le couple a ensuite déménagé dans l’Etat du Queensland avant d’avoir un enfant.

En septembre dernier, la police avait entamé des fouilles dans l’ancienne demeure de Chris et Lynette Dawson, sans retrouver de restes humains ou d’autres éléments compromettants. Chris Dawson, ex-joueur de rugby professionnel, a longtemps été le suspect numéro un dans cette affaire mais a toujours nié son implication dans la disparition suspecte de sa première épouse. Le corps de cette dernière n’a jamais été retrouvé, mais la police affirme que les enquêteurs ont bon espoir de boucler ce « cold case » après plus de trois décennies.

Des millions d’auditeurs

Le podcast qui a remis l’affaire sur le devant de la scène a été téléchargé par 27 millions d’auditeurs. Abordant les thèmes de l’adultère, des violences domestiques, d’abus sexuel et des échecs policiers, il a été propulsé au sommet des classements britanniques, canadiens et néo-zélandais. Le journaliste Hedley Thomas et le producteur Slade Gibson ont été récompensés du prix Gold Walkley d’excellence journalistique australien en novembre dernier pour leur oeuvre sonore.