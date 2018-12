Après avoir annoncé sa séparation, Cardi B dévoile la première photo de sa fille

Cardi B a dévoilé le visage de sa fille quelques heures après avoir annoncé sa séparation d’avec le rappeur Offset.

La décision a fait grand bruit. Il y a peu plus de 24h, la rappeuse Cardi B, Belcalis Almanzar de son vrai nom, annonçait dans une vidéo qu’elle divorçait de son mari le rappeur Offset, un après leur mariage. « Alors tout le monde m’a posé des questions et vous savez, j’essaie de régler mes problèmes avec le père de mon bébé depuis un moment. Nous sommes vraiment de bons amis mais aussi de bons partenaires en affaires », expliquait-elle sur Instagram. « On a vraiment tenté d’arranger les choses, mais rien ne va plus depuis bien longtemps entre nous », ajoutait la jeune femme, « Et ce n’est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus. » « Notre divorce prendra sans doute du temps, mais nous avons beaucoup d’attachement l’un pour l’autre. Il est le père de ma fille et j’ai beaucoup d’amour pour lui », a-t-elle encore continué.

Voir cette publication sur Instagram There you go..peace and love Une publication partagée par CARDIVENOM (@iamcardib) le 4 Déc. 2018 à 9 :49 PST

Depuis cette annonce, la jeune femme de 26 ans, a fait son retour sur les réseaux sociaux avec une autre photo qui a beaucoup fait parler d’elle. Alors qu’elle gardait son visage secret, Cardi B a finalement dévoilé une photo de sa fille Kulture, née le 10 juillet dernier de son union avec Offset. La rappeuse a simplement accompagné le cliché du commentaire « mon coeur ».