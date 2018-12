Fêtes sans stress : 5 astuces insolites

Vous rencontrez la belle famille pour la première fois au grand complet ou vous recevez le patron à la maison en cette période de fêtes ? Vous avez d’abord pensé naïvement : si je reçois tranquillement chez moi, ce sera plus facile, je m’épargnerai tout un tas de désagréments inutiles… Et puis vous avez réalisé avec horreur l’ampleur de la tâche qui vous attendait… Sapin, repas, sans parler de tous les petits détails décoratifs qui doivent contribuer à faire de Noël une fête vraiment magique. Vous croulez sous les responsabilités.

Allons, ne vous laissez pas abattre : grâce à nos trucs imparables, vous allez offrir des moments inoubliables à vos invités qui en garderont le souvenir attendri pendant des années.

Budget & timing : prenez le temps de planifier

Jingle bells jingle bells, jingle all the way… Plutôt qu’un traîneau tintinnabulant joyeusement sur la poudreuse, vous avez l’impression de conduire une voiture lancée à pleine vitesse dont vous auriez perdu le contrôle ! Tout vous rappelle que Noël approche et les illuminations qui envahissent nos rues, eh bien… ça vous fout les boules, comme on dit vulgairement. Encore une fois : dédramatisez. Nous ne sommes qu’au début de décembre, et un bon plan de bataille, c’est déjà presque la victoire assurée. L’argent est le nerf de la guerre, et vous seriez bien avisé(e) d’établir une liste des coûts. Si vous avez prévu de demander à vos hôtes de participer aux dépenses, c’est le moment où jamais de le faire, pour éviter des moments inconfortables (the awkward moment…).

Des petits jeux pour briser la glace

Placez des petits papiers avec des jeux (vrai ou faux, jeux de mots, devinettes, …) sur la table pour que les invités puissent interagir et briser la glace. Un petit questionnaire ou des photos sympas réchaufferont l’ambiance et alimenteront les conversations jusqu’au bout de la nuit.

Le repas : un menu secret pour contenter tout le monde

Végétarien, intolérant au lactose et/ou au gluten et j’en passe et des meilleurs… Si vous écoutez les envies de tout le monde, vous risquez de vous perdre, mais alors que faire ? Une dizaine de jours avant l’événement, demandez à vos hôtes de vous communiquer 3 aliments bannis de leur alimentation et créez un menu sur base de cette liste. L’astuce, ici, est de garder le menu « secret », pour augmenter le suspense chez vos hôtes d’un côté et, de l’autre, pour vous faciliter la tâche !

Le plan de table

Tatie Janine et tonton Léopold ne se voient qu’une fois l’an, mais à chaque fois ils mettent une drôle d’ambiance… Pensez alors à en tenir compte dans votre plan de table. Matérialisez ce plan par des petits cartons nominatifs. Ainsi, non seulement cela donnera un cachet supplémentaire à votre table, mais cela vous permettra aussi d’éviter les incidents diplomatiques entre les parties en présence.

Mettez vous au hygge

Le hygge, c’est la convivialité et la douceur du foyer en version danoise et Noël, c’est le moment de prendre du bon temps par excellence !

Pensez alors à pratiquer le hygge :

et commandez vos cadeaux maintenant pour pouvoir profiter pleinement du temps (et de l’argent) gagné et pouvoir vous adonner au hygge en toute tranquillité.