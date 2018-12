Vélo de Cristal – « Je ne m’y attendais absolument pas »

Victor Campenaerts a reçu le Vélo de Cristal 2018 des mains de Sir Bradley Wiggins, mercredi soir à Vilvorde. « C’est incroyable que j’emporte ce trophée ici », a déclaré l’Anversois, je ne porte même pas de chemise. Et c’est Wiggo qui remet ce trophée, merveilleux. C’est encore plus grand. »

Non, Victor Campenaerts ne s’attendait pas à ce qu’il remporte la victoire dans ce référendum du Vélo de Cristak. « La Belgique est un pays où les courses d’un jour, où les classiques sont très populaires, alors je soupçonnais Yves Lampaert de remporter le trophée », a-t-il expliqué ensuite. « Je suis venu ici sans aucune attente, je porte un costume d’il y a deux ans et je ne porte même pas de chemise. D’accord, un tel col roulé est aussi à la mode, donc ça ne peut certainement pas faire de mal. Quand je vois le palmarès du Vélo de Cristal je ne peux qu’être très fier. Je me tiens parmi les très grands noms. J’ai peut-être un peu de chance aussi, parce que c’est une année où il n’y a pas eu de coureur qui a particulièrement brillé dans les classiques ou dans d’autres courses. »

Wiggins est l’actuel détenteur du record du monde de l’Heure, a également remporté le Tour (en 2012), des titres olympiques et a été couronné champion du monde de contre-la-montre. « Je n’ai pas vraiment beaucoup d’idoles dans ce sport. Plus tôt cette semaine, nous en avons parlé dans une interview : qui sont vos idoles ? J’ai cité Frederik De Deburghgraeve (le nageur champion olympique à Atlanta en 1996, ndlr) et j’ai immédiatement pensé à Wiggo en vélo. C’est justement lui qui me remet ce trophée. J’aurais aimé le rencontrer après avoir battu son record de l’Heure, mais maintenant je réalise déjà ce rêve aujourd’hui (blagues). Non, ce record du monde de l’Heure reste mon grand objectif. Je suis fier que Wiggo croit en moi, qu’il pense que je vais le battre. Il doit aussi le dire ici, devant un public belge, mais bon : c’est agréable à entendre ».

Source: Belga