Saccage à l’Arc de Triomphe: 13 suspects inculpés dont trois écroués

Treize personnes dont un mineur, soupçonnées d’avoir commis samedi des dégradations sur l’Arc de Triomphe au cours des manifestations des « gilets jaunes », ont été inculpées par un juge d’instruction, et trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire, a annoncé mercredi le parquet de Paris. Ces suspects ont été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte mardi pour « intrusion non autorisée dans un lieu historique », « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations », « recel », « vols aggravés » et « dégradations d’un bien classé commises en réunion ». Parmi eux, trois ont été placés en détention provisoire et dix autres ont été laissés libre avec une mesure de contrôle judiciaire prévoyant notamment des interdictions de paraître à Paris et des obligations de pointage.

Les investigations, sous l’autorité du juge d’instruction, vont se poursuivre pour identifier d’autres auteurs de ces faits, a précisé le parquet.

source: Belga