Hongrie: Orban donne son feu vert à un regroupement de médias progouvernementaux

Le Premier ministre national-conservateur hongrois Viktor Orban a donné mercredi le feu vert à un gigantesque mouvement de concentration au sein de la presse hongroise favorable à son gouvernement, malgré les craintes pour le pluralisme médiatique. La semaine dernière, les actifs de quelque 500 médias hongrois nationaux et locaux, tous ouvertement progouvernementaux, ont été transférés par leurs propriétaires à une « Fondation de la presse et des médias d’Europe centrale » (CEPMF).

Celle-ci est dirigée par Gabor Liszkay, un entrepreneur de presse et un allié de longue date de Viktor Orban, et s’est donnée pour objectif de « veiller à la préservation des valeurs nationales ».

Les supports concernés -quotidiens, magazines, sites internet, chaînes de télévision et de radio- appartenaient à une dizaine de sociétés d’édition différentes.

Mercredi, M. Orban a signé un décret considérant ce regroupement comme d' »une importance stratégique nationale dans l’intérêt du public », ce qui bloque toute possibilité pour des médias concurrents ou des responsables du secteur de s’y opposer.

Depuis l’arrivée de Viktor Orban au pouvoir en 2010, les médias publics sont devenus le relais de la politique du gouvernement tandis que des proches du pouvoir ont acheté des pans entiers du secteur des médias privés. Certains titres ont cessé de paraître du jour au lendemain, d’autres se sont vu imposer un changement de ligne éditoriale.

Ces transformations ont valu au dirigeant souverainiste de nombreuses mises en garde de la part de l’UE.

source: Belga