Euroligue (dames) – Les Castors Braine battues 82-63 à Prague lors de la 5e journée

Les championnes de Belgique de Castors Braine ont été défaites par les Tchèques de l’USK Prague 82-63, mercredi lors de la 5e journée du groupe A de l’Euroligue de basket féminin. Les Brainoises ont concédé leur 4e défaite dans cette compétition et restent septièmes et avant-dernières du groupe A. Dominées d’emblée, 24-13 après dix minutes, les Brainoises accusaient un retard irrémédiable à la pause (53-26). Elles ont bien relevé la tête ensuite en remportant les deux dernières périodes (16-18 et 13-19) mais pas de manière à pouvoir briguer la victoire. L’Américaine Alyssa Thomas (23 pts) a fait très mal aux Belges. Celeste Trahan-Davis a marqué 19 points pour les Brabançonnes qui ont commis pas moins de 23 pertes de balle et subi 15 interceptions. Le score des quarts-temps a été le suivant: 24-13, 29-13, 16-18, 13-19.

Les Castors avaient entamé leur campagne européenne par un succès 63-60 sur les Italiennes de Schio. Les troupes de Pascal Angillis ont ensuite été battues 49-51 par les Françaises de Villeneuve-d’Ascq, 71-52 à Polkowice, en Pologne, et 69-71 par Orenburg.

Dans les autres matchs du groupe A, les Russes d’Orenburg a pris le meilleur sur les Françaises de Villeneuve-d’Ascq 72-49. Les Polonaises de Polkowice ont infligé une 5e défaite aux Italiennes de Schio 67-61. Le leader, le club russe d’Ekaterinburg, qui compte dans ses rangs Emma Meesseman (14 pts, 6 reb, 4 ast en 34 minutes), s’est imposé 70-74, après prolongations, à Bourges.

Au classement, Ekaterinbourg mène avec 10 point devant Prague (9), Polkowice (8) et Bourges (8), Orenburg (7), Villeneuve-d’Ascq (7), Braine (6) et Schio (5).

Le mercredi 12 décembre (20h00) au Spiroudôme de Charleroi, Braine accueille Bourges pour le compte de la 6e journée.

Les quatre premières formations des deux groupes sont qualifiées pour les play-offs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matchs). Les 5e et 6e sont reversées en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminées de toute compétition européenne.

Dans le groupe B, l’équipe turque de Hatay menée par Hind Ben Abdelkader s’est inclinée chez sa voisine du Fenerbahçe 87-74. L’internationale belge a joué les 40 minutes et inscrit 16 points (7/12 aux tirs dont 2X3). Hatay, avec son bilan de 2 victoires et 3 défaites, est 4e provisoire dans le groupe B en attendant les autres rencontres de cette cinquième journée.

Source: Belga