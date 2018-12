EuroCoupe (dames) – Wavre-Ste-Catherine gagne à Fribourg

Wavre-Sainte-Catherine est venu s’imposer 68-75 dans la salle du club suisse de Fribourg, mercredi, au terme de la 5e journée du groupe J de l’EuroCoupe de basket féminin. Ce troisième succès permet au SKW de prendre provisoirement la 2e place du groupe avec 8 points. Wavre-Sainte-Catherine, emmené par les 23 points de Becky Massey (plus 8 rebonds), nées 34-28 à pause. Les deux dernières périodes ont permis de renverser la tendance. Les scores des quart-temps ont été les suivants: 16-13, 18-15, 19-24 et 15-23.

Les Anversoises avaient été battues 80-48 par Basket Landes lors de la 1e journée et 75-58 par Tarbes, le 7 novembre dernier. Le SKW avait signé son premier succès en battant Fribourg 74-68, après prolongation, puis la semaine dernière sa deuxième également après le temps additionnel 76-73 contre Basket Landes.

En soirée, les Landaises reçoivent Tarbes, le leader invaincu, à Mont-de-Marsan dans le derby français.

Wavre-Sainte-Catherine accueillera Tarbes le 12 décembre (20h30) lors de la 6e et dernière journée.

Les deux premières équipes des dix groupes plus les deux meilleures troisièmes dans chacune des deux conférences (groupes A à E et groupes F à J) poursuivront la compétition où le premier tour des playoffs mettra aux prises les équipes classées de la 9e à la 24e place. Les huit premières formations se retrouvent directement en huitièmes de finale.

Source: Belga