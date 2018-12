Coupe du monde de hockey: l’Allemagne vainqueur du choc contre les Pays-Bas, le Pakistan et la Malaisie partagent

L’Allemagne tient le bon bout pour terminer premier de son groupe D, appelé celui « de la mort », après sa nette victoire 4-1 face aux Pays-Bas, signée mercredi à la Coupe du monde de hockey, qui se joue à Bhubaneswar, en Inde. Avec 6 unités et un dernier match à disputer contre la Malaisie, les Allemands pourraient se trouver sur la route des Red Lions en quarts de finale, si la Belgique devait passer par un barrage et le remporter. L’autre duel de l’après-midi a vu le Pakistan partager l’enjeu 1-1 avec la Malaisie dans un duel asiatique arbitré par notre compatriote Gregory Uyttenhove. Le premier match du jour entre Néerlandais, 4es mondiaux, et Allemands (FIH 6) – toujours un choc de prestige – ne permit pas aux champions d’Europe en titre de confirmer leur performance réalisée en ouverture samedi dernier. Victorieux 7-0 de la Malaisie dans leur première rencontre, les Pays-Bas prirent les devants sur une déviation de Valentin Verga au moment le plus fort de leur domination dans le premier quart-temps (13e). Les Allemands eurent l’occasion de revenir au score deux minutes plus tard sur pc, mais la reprise de Mathias Müller vint échouer sur le montant droit du but défendu par Pirmin Blaak. Qu’importe, la même phase, sur le même joueur, permit à l’Allemagne d’égaliser juste avant le repos (30e). C’est dans le dernier quart-temps que la partie bascula nettement en faveur des hommes de Stefan Kermas, via Lukas Windferer sur pc (52e), Marco Miltkau (54e) et Christopher Rühr sur penalty stroke (58e). L’Allemagne prend ainsi la tête du groupe D, avec 6 points, et ne devrait plus la perdre à l’issue de son 3e et dernier match de poule dimanche contre la Malaisie.

Cette dernière, 12e nation mondiale, a partagé l’enjeu 1-1 (mi-temps: 0-0) dans le match suivant avec le Pakistan (FIH 13). La prestation du meilleur referee du championnat belge fut par ailleurs irréprochable au terme de ce duel asiatique fort décousu mais émaillé d’énormément de penalty corners et d’actions dans les deux cercles. Les deux buts sont tombés dans le dernier quart-temps. D’abord sur une action de jeu conclue par le Pakistanais Muhammad Atiq (51e), avant l’égalisation sur pc de Faizal Saari (55e).

Au classement, l’Allemagne (6 pts) devance les Pays-Bas (3), le Pakistan (1) et la Malaisie (1).

Lors de la dernière journée du groupe D, dimanche, la Malaisie affrontera l’Allemagne à 12h30 (heures belges), tandis que la rencontre de clôture entre les Pays-Bas et le Pakistan débutera à 14h30.

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale, les deux suivants pour les barrages. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu’en finale.

