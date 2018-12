Ciel couvert et quelques pluies

Le ciel se couvrira en cours de journée sur tout le pays, mercredi, avec des pluies ou de la bruine, principalement à l’ouest, selon les prévisions de l’Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima atteindront entre 5 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 9 et 11 degrés ailleurs, sous un vent faible puis parfois modéré de sud à sud-est. La Belgique sera traversée du nord au sud par un front pluvieux plus actif la nuit prochaine. Les minima resteront doux, compris entre 5 et 8 degrés en Ardenne et 9 et 11 degrés ailleurs.

Jeudi, la nébulosité sera abondante avec de la pluie par intermittence. Les maxima avoisineront 10 degrés en Ardenne et 13 degrés à l’ouest.

Une zone de pluie assez active arrivera vendredi, suivie d’averses depuis la Côte. Le thermomètre affichera entre 9 et 13 degrés. Le vent sera généralement assez fort à fort au littoral.

