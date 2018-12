Avec la N-VA au gouvernement, la Belgique n’approuvera pas le Pacte, avertit P. De Roover

Le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, a maintenu mercredi le point de vue de son parti à propos du Pacte de l’ONU sur la migration. « Avec la N-VA au gouvernement, la Belgique n’approuvera pas le Pacte, ni à Marrakech, ni à New York », a-t-il averti en commission des Relations extérieures de la Chambre. La N-VA votera contre la résolution qui déclare le soutien du parlement fédéral au Pacte et qui a recueilli le soutien, dans la majorité, du MR, de l’Open Vld et du CD&V et, dans l’opposition, du cdH, des écologistes et du sp.a.

Mardi soir, le Premier ministre a annoncé qu’il se rendrait à la conférence de Marrakech pour exprimer la position du parlement à propos du Pacte. Cette conférence doit être suivie d’une réunion à New York.

Source: Belga