La Russie menace certains pays de « destruction »

La Russie menace d’adopter des contre-mesures envers les pays qui déploient sur leur territoire les nouveaux missiles balistiques américains de moyenne portée.

« Ce n’est pas le territoire des États-Unis qui est menacé de destruction, mais bien les pays qui ont basé des missiles de croisière américains de courte et moyenne portée chez eux », a déclaré à Moscou le chef de l’état-major Valery Gerasimov devant un parterre de diplomates militaires étrangers.

L’administration américaine avaient adressé à la Russie un ultimatum de 60 jours pour que celle-ci respecte le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) et détruise certains missiles de croisière.

Selon l’Otan, la Russie a remis en cause le traité en développant, produisant et déployant un nouveau missile baptisé 9M729 (SSC-8 dans la terminologie de l’Otan), dont la capacité nucléaire et la portée comprise entre 500 et 5.500 km peuvent constituer une menace pour l’Europe. Moscou nie la violation du traité et continue d’affirmer sa loyauté contractuelle.

Valery Gerasimov a averti que la menace brandie par Washington de se retirer du traité ne resterait pas lettre morte, mais rendrait la maîtrise des armements plus difficile. « C’est un pas qu’il est dangereux de franchir et qui peut se répercuter non seulement sur la sécurité des pays européens mais aussi, de manière générale, sur la stabilité stratégique », a-t-il déclaré.

Des radars tout le long de sa frontière

La Russie a par ailleurs terminé d’étendre son système de radars le long de la frontière, selon le chef de l’état-major russe. « Grâce à cela, nous pouvons détecter des missiles lancés de n’importe quelle direction. » M. Gerasimov a en outre fait référence à une présence croissante de l’Otan aux portes de la Russie. « Dans ces circonstances, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité militaire de notre pays », a-t-il conclu.