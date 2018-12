Sur Youtube, un jeune homme prétend pouvoir voyager dans le temps

Cela fait un petit temps qu’un certain Noah annonce sur Youtube à qui veut l’entendre qu’il sait voyager dans le temps. Il affirme venir de l’année 2030 et essaye de convaincre les internautes avec des prédictions plus ou moins loufoques sur le futur.

« Vous vous demandez sûrement, pourquoi me croire moi? Car j’ai déjà prévu la mort de nombreuses célébrités ainsi que plusieurs autres événements. » Noah se rend bien compte que ces prédictions peuvent faire sourire. Mais il en est convaincu, il vient du futur et nous annonce ce qu’il va se passer dans les 12 prochaines années.

D’abord, une guerre avec la Corée du Nord, malgré les tentatives de rapprochement diplomatiques avec plusieurs pays. « La Corée du Nord va reprendre ses habitudes et déclencher une guerre. » Malgré cela, les pays disparaîtraient et les citoyens se considéreront comme « des habitants de la terre. » Tout cela grâce aux aliens, qui ont permis aux humains de s’unir contre une nouvelle espèce. Heureusement, ces derniers ne sont pas violents, ni plus intelligents que nous, juste plus doués pour voyager dans l’espace.

Il affirme aussi que dans le futur, les humains seront reliés aux ordinateurs, « un peu comme dans les films Matrix. » Il s’agirait de la première étape vers l’immortalité. Les humains vivraient aussi au fond des océans, sur Mars ainsi que sur la nouvelle planète d’où viennent les aliens. Selon lui, ses révélations le mettent en danger. « Si j’arrête d’apparaître dans le futur, si je disparais, c’est que quelque chose de mauvais m’est arrivé. Ils vont me trouver et m’emmener quelque part, mais je ne sais pas où. »

Voyageur dans le temps ou non, Noah semble avoir besoin de joindre les deux bouts comme tout le monde à la fin du mois, comme témoignent les publicités qui fleurissent à plusieurs moments de sa vidéo.