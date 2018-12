Natalie Bollinger, une jeune femme de 19 ans, avait publié sur le site Craiglist une petite annonce demandant de l’assassiner. Le coupable, un homme de 23 ans, a été condamné à 48 ans de prison et évite de peu la perpétuité.

Fin 2017, Natalie Bollinger postait une annonce dans laquelle elle voulait « engager un tueur à gages » pour elle-même. Quelques jours plus tard, elle rencontrait Joseph Lopez, 23 ans, qui l’assassinera avec un pistolet fourni par la jeune fille. Le corps de Natalie Bollinger a été retrouvé le lendemain, à côté d’une douille provenant de l’arme du crime.

Aujourd’hui, l’homme évite la perpétuité et est condamné à 48 ans prison par un tribunal du Colorado grâce à un marché conclu avec la justice. S’il plaidait coupable, Joseph Lopez ne serait condamné « que » pour meurtre au second degré, c’est à dire un homicide volontaire sans préméditation.

#Developing: Joseph Lopez has pleaded guilty to second-degree murder for the death of Natalie Bollinger. This is part of a plea deal to avoid first-degree murder charges. The judge has dismissed her father's motion to continue the hearing. @DenverChannel

