Denitsa Ikonomova répond aux critiques après ses quatre victoires dans ‘Danse avec les stars’

Alors que sa quatrième victoire a fait place à quelques suspicions sur internet, la danseuse Denitsa Ikonomova a tenu à répondre à ses détracteurs.

Denitsa Ikonomova aurait-elle bénéficié de quelques avantages dans l’émission ‘Danse avec les stars’ ? C’est ce qu’insinuent certains internautes après la quatrième victoire de la danseuse en cinq ans. Après Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, celle-ci a en effet remporté une nouvelle fois l’émission aux côtés de Clément Rémiens. Des candidats qui en plus d’être de beaux jeunes hommes, sont également sportifs et se débrouillent en danse.

Des avantages qui n’expliquent pas tout a tenu à rappeler cette dernière à Gala: « J’ai eu des partenaires qui avaient un énorme potentiel. Mais la victoire ne dépend pas que de cela. Il faut tenir compte de plein d’autres choses : la complicité avec ton binôme, si tu es à l’écoute, si tu fais des chorégraphies adaptées à lui. » « Je pense que ce qui fait la différence, c’est le fait de s’adapter, d’être à l’écoute de son partenaire. J’étais très patiente. » a-t-elle expliqué avant d’ajouter: « Il y a eu plein de candidats avec un énorme potentiel mais qui n’ont pas gagné. Tonya Kinzinger par exemple était une danseuse extraordinaire, elle aurait largement mérité de gagner sa saison… »

Denista Ikonova a par ailleurs rappelé que rien n’était gagné d’avance avec Clément Rémiens: « A la base, Clément n’était pas le meilleur danseur. On a terminé 4e, puis 7e. Certes, il est jeune et beau gosse mais ils ont tous fait leurs preuves. Au fur et à mesure des semaines, je pense qu’il surprenait tout le monde. […] J’ai senti qu’il pouvait aller loin. Après, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, auxquels on doit tenir compte. Donc on se rend compte qu’il peut gagner qu’à la fin. »