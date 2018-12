Trois migrants morts de froid en Turquie près de la frontière grecque

Trois migrants ont été retrouvés morts de froid dans des villages turcs situés près de la frontière grecque, a rapporté mardi l’agence étatique Anadolu. Les autorités ont été alertées par un berger qui a découvert un corps allongé et immobile. Arrivés sur place, les gendarmes et des équipes de secours ont identifié un migrant afghan et estimé qu’il était mort gelé, selon Anadolu. Les corps de deux autres migrants clandestins, morts de la même façon « il y a plusieurs jours », ont ensuite été retrouvés dans un autre village près de la frontière grecque, a ajouté l’agence sans préciser leur nationalité.

Un Afghan de 29 ans interpellé a affirmé qu’un groupe de migrants, dont il faisait partie, étaient allés frapper aux portes de maisons grecques pour chercher de l’aide, de l’autre côté de la frontière, mais avaient été interpellés par des policiers grecs qui les ont renvoyés en Turquie, selon Anadolu. Au moins un des trois migrants morts de froid faisait partie de ce groupe.

Concentré en 2015 et 2016 sur des passages par mer vers les îles égéennes grecques proches de la Turquie, le flux migratoire, notamment de Syriens et Afghans, a repris via la frontière terrestre, traditionnel passage depuis des décennies.

Il y a presque triplé en 2018 sur un an, « passant de 5.400 en 2017 à 14.000 en 2018 », a récemment indiqué le ministre grec de la Politique migratoire, Dimitris Vitsas. Quant à la frontière maritime entre les deux pays, 28.000 personnes ont franchi la mer Egée depuis les côtes occidentales turques et sont arrivées sur les îles grecques contre 30.500 l’année dernière.

