Tom Dumoulin élu pour la cinquième fois consécutive coureur de l’année aux Pays-Bas

Tom Dumoulin (Sunweb) a été élu pour la cinquième fois consécutive coureur de l’année aux Pays-Bas, lundi à Den Bosch. Le Limbourgeois de 28 ans s’est notamment classé deuxième aux Tours d’Italie et de France en 2018. Il a en effet été devancé au Giro, qu’il avait remporté en 2017, par le Britannique Chris Froome, et par le Gallois Geraint Thomas au Tour. Il n’a pas renouvelé non plus son titre de champion du monde contre-la-montre, qu’il a dû ceder à l’Australien Rohan Dennis, avant de se classer quatrième de la course en ligne, à Innsbruck.

« Je ne m’y attendais pas vraiment », a avoué l’heureux élu. « Je voyais plutôt Mathieu van der Poel, qui n’arrête pas de gagner dans toutes les disciplines, ou le vainqueur du Tour des Flandres Niki Terpstra. En tout cas l’année aura été bonne pour le cyclisme néerlandais… »

En 2017 Dumoulin avait également été sacré sportif de l’année aux Pays-Bas. Ce ne sera pas le cas en 2018 vu qu’il ne figure pas parmi les nominés.

Le titre féminin revient à Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), 28 ans, déjà élue en 2015 et 2016. Elle a remporté son premier maillot arc en ciel à Innsbruck en 2018, et gagné entre autres le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Elle figure parmi les favorites pour le titre de sportive de l’année.

