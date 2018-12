Six policiers tués à l’ouest du Mexique

Six policiers militaires ont été abattus dans l’ouest du Mexique et cinq autres ont été blessés, a indiqué le parquet de l’état de Jalisco lundi soir (heure locale) sur Twitter. Selon les médias locaux, il s’agirait d’un raid prémédité sur la police dans la commune de La Huerta. Les policiers sont régulièrement victimes d’attaques ciblées au Mexique. Début septembre, plus de 150 hommes lourdement armés s’en étaient pris à un bureau de police dans l’état de Guerrero. Plus de 29.000 personnes ont été tuées dans le pays d’Amérique latine l’an dernier.

Source: Belga