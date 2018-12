Proximus League – Louvain battu par Lommel dans le match remis suite au décès de son président

Lommel s’est imposé 1-2 chez OH Louvain mardi soir lors d’un match d’alignement de la 10e journée de D1B. La rencontre devait se disputer le 31 octobre dernier mais avait été reportér à ce mardi en raison du décès tragique de Vichai Srivaddhanaprabha, président de Louvain et de Leicester City, lors d’un accident d’hélicoptère à Leicester le 27 octobre. Lommel a fait la différence grâce à son avant-centre portugais Leonardo Rocha, auteur d’un doublé (25e et 66e) et désormais en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations. Louvain avait momentanément égalisé par l’intermédiaire de Julien Gorius (30e).

Cette rencontre n’a aucune incidence sur les résultats de la première tranche alors qu’au classement général, cette victoire permet à Lommel de monter à la 4e place avec 25 points. Louvain est 6e avec 18 points.

Source: Belga