Les pertes de l’armée afghane risquent de devenir « intenables » si des mesures ne sont pas prises de façon urgente pour améliorer le recrutement et la formation des troupes, a estimé mardi un général américain. « Leurs pertes sont très élevées », a noté le général Kenneth McKenzie, qui doit diriger le commandement central américain (Centcom) qui supervise les opérations militaires américaines en Syrie et en Afghanistan notamment.

Les forces de sécurité afghanes « se battent dur, mais leurs pertes seront intenables si nous ne corrigeons pas ce problème », a ajouté le général McKenzie devant la commission des Forces armées du Sénat, qui doit confirmer sa nomination.

Le nouveau commandant des forces américaines en Afghanistan, le général Austin Miller, « y accorde toute son attention et si je suis confirmé (à la tête du Centcom) c’est une chose sur laquelle je voudrais travailler avec lui en priorité », a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le président afghan Ashraf Ghani a évalué à près de 30.000 le nombre de militaires afghans tués depuis début 2015, un bilan bien plus lourd qu’annoncé jusqu’à présent.

Les forces afghanes ont repris la main début 2015 en succédant à celles de l’Otan pour assurer la sécurité du pays dans sa lutte contre les talibans, mais « si nous quittions le pays précipitamment maintenant, je ne pense pas qu'(elles) seraient capables de défendre leur pays », a prévenu le général McKenzie.

Interrogé par des élus sur la date d’un possible retrait des forces américaines d’Afghanistan, après plus de 17 ans de guerre, le futur chef du Centcom, qui doit succéder au général Joseph Votel, est resté prudent.

« Je ne sais pas combien de temps ça va prendre », a-t-il répondu. « Je sais qu’ils (les Afghans) travaillent très dur. Je sais qu’ils s’améliorent. Je sais aussi qu’aujourd’hui, il leur serait très difficile de survivre sans notre assistance et celle de nos partenaires de la coalition ».

Le général américain a évalué à 60.000 le nombre de talibans combattant la coalition internationale en Afghanistan.

