Les Belges à l’étranger – Kompany rejoue après un mois avec Man City mais sort en fin de match victime d’une crampe

Après un mois sans jouer la moindre minute en club, Vincent Kompany a retrouvé une place de titulaire dans le onze de base de Manchester City mardi lors de la 15e journée de Premier League. Brassard de capitaine au bras, le Diable Rouge a joué 83 minutes avant de sortir victime d’une crampe, a précisé son coach Pep Guardiola après la rencontre. Il a toutefois vu les siens s’imposer 1-2 contre Watford. En face, Christian Kabasele était lui aussi titulaire. Le défenseur des Hornets avait débuté les sept premières rencontres de championnat cette saison mais avait disparu du onze de base depuis sa carte rouge contre Bournemouth le 6 octobre dernier. Il n’avait depuis lors joué que 5 minutes.

L’Algérien Riyad Mahrez s’est chargé d’animer la rencontre en mettant son pied dans les deux buts mancuniens. Il a d’abord servi Leroy Sané sur le but d’ouverture (40e) avant de se charger du 0-2 d’une reprise du gauche (51e). Abdoulaye Doucouré a réduit l’écart à la 85e minute et entretenu le suspense dans les derniers instants de la rencontre.

Invaincus en championnat, les Citizens ont aligné un sixième succès consécutif et trônent en tête de Premier League avec 41 pts sur 45 possibles.

Engagé également ce mardi, Bournemouth a battu Huddersfield et ses Belges 2-1. Titulaire, Laurent Depoître a disputé toute la rencontre alors qu’Isaac Mbenza est monté à un quart d’heure du terme. Sans Christian Benteke, blessé au genou, Crystal Palace s’est pour sa part incliné 3-1 contre Brighton. Au classement, Crystal Palace est 15e avec 12 points alors que Huddersfield est 17e avec 10 points.

– Italie –

Denis Praet et la Sampdoria sont sortis vainqueurs (2-1) d’un match piège contre la Spal en seizième de finale de la Coupe d’Italie. Le Diable Rouge a disputé toute la rencontre. La Spal avait mené au score grâce à Sergio Floccari (34e). Grégoire Defrel (45e+1) et Dawid Kownacki (82e) se sont chargés de renverser la situation. En huitièmes de finale, la ‘Samp’ sera opposée à l’AC Milan.

Source: Belga