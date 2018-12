Les Belges à l’étranger – Batshuayi buteur en Coupe du Roi et qualifié pour les 1/8es avec Valence

Michy Batshuayi a inscrit le but de la victoire en faveur de Valence mardi face à Ebro (D3) en seizième de finale retour de la Coupe du Roi. Vainqueurs 1-2 à l’aller, les Valenciens se sont une nouvelle fois imposés (1-0) et se qualifient donc pour les huitièmes de finale de la compétition. Titularisé seulement quatre fois en championnat, Michy Batshuayi a bénéficié de la confiance de son entraîneur pour ce match de Coupe. L’attaquant des Diables Rouges n’a pas déçu en trouvant le chemin des filets à l’heure de jeu sur un coup de tête piqué à hauteur du petit rectangle (59e).

Batshuayi a ainsi signé son 3e but en faveur de Valence après avoir marqué une fois en championnat et une fois en Ligue des Champions.

Valence est 14e de Primeira Division avec 17 points.

