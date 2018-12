L’Australie première nation du tournoi qualifiée pour les quarts de finale de hockey

L’Australie, tenante du titre et victorieuse mardi 3-0 de l’Angleterre, est la première des seize nations engagée en Coupe du monde de hockey à s’être assurée de sa qualification pour les quarts de finale du tournoi, mardi à Bhubaneswar, en Inde. Les Kookaburras sont en tête du groupe B avec 6 points et ne peuvent plus être rattrapés. La Chine, qui continue à surprendre pour sa première participation au Mondial, a quant à elle partagé 1-1 avec l’Irlande, se plaçant idéalement pour accéder aux barrages au terme de cette 2e journée du groupe B. L’Australie (FIH 1), vainqueur 2-1 de l’Irlande (FIH 10) lors de la 1ère journée, s’est libérée contre l’Angleterre (FIH 7), même si pour ce faire elle dût attendre le dernier quart-temps. La rencontre resta équilibrée durant les trois premières périodes, les principales occasions intervenant sur penalty corners (pc). Quand Jake Whetton trouva l’ouverture d’un ‘flat’ bien placé (47e), les Anglais perdirent totalement le contrôle des 10 dernières minutes, encaissant deux buts supplémentaires par Blake Govers, d’un tir à la retourne (50e), et Corey Weyer, d’un revers dans le plafond du but anglais défendu par George Pinner (56e).

La Chine (FIH 17), après un partage 1-1 contre l’Angleterre vendredi pour sa première apparition en Coupe du monde, a continué d’étonner. C’est elle qui prit l’avance contre l’Irlande, sur un pc converti par Jin Guo (43e). L’Irlande a immédiatement réagi par Alan Sothern, égalisant dans la minute suivante en déviation (44e). Le score n’évolua plus, si bien que la Chine conserve sa 2e place du groupe, avec 2 unités, derrière l’Australie (6 pts) qualifiée pour les quarts, mais devant l’Irlande et l’Angleterre (1 pt).

Pour la dernière journée du groupe B, vendredi, l’Australie affrontera la Chine à 12h30 (heure belge), tandis que le derby d’outre-Manche entre l’Irlande et l’Angleterre débutera à 14h30.

Le premier de chacun des quatre groupes se qualifie directement pour les quarts de finale, les deux suivants pour les barrages. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu’en finale.

.

Source: Belga