La migration doit être « gérée et non combattue », affirme Avocats.be

« Le gouvernement fédéral belge doit ratifier le pacte des Nations unies sur les migrations », appelle mardi Avocats.be, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. « Avocats.be salue ce texte, respectueux de la dignité des migrants, qui appréhende avec justesse la migration comme une matière qui doit être gérée et non combattue », déclare Jean-Pierre Buyle, président de l’organisation qui représente la profession d’avocat en Belgique francophone et germanophone.

Ce mardi à 15h00, un comité ministériel restreint s’est ouvert pour tenter de trouver une solution au blocage sur le pacte mondial destiné à encadrer les migrations. La N-VA s’oppose fermement à ce que le texte soit signé par la Belgique, au contraire de ses partenaires du gouvernement fédéral.

En juillet dernier, à l’exception notable des Etats-Unis, tous les pays de l’ONU avaient adopté à New York ce document non contraignant, après de longues négociations. Il doit encore être approuvé par les Etats lors d’un sommet les 10 et 11 décembre à Marrakech.

Source: Belga