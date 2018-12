La hausse des taxes sur le carburant suspendue 6 mois par le gouvernement français

L’annonce d’un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant, cette hausse à l’origine du mouvement des « gilets jaunes », était attendue ce mardi en France. Après avoir confirmé en fin de matinée face au groupe parlementaire LREM que la décision d’un moratoire avait bien été prise par les ministres et le Président lors d’une réunion de crise la veille, le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé la mesure à la mi-journée lors d’une allocution télévisée.

Le gouvernement « suspend pour six mois » la hausse de la fiscalité sur le carburant et les tarifs du gaz et de l’électricité « n’augmenteront pas pendant l’hiver », a précisé Édouard Philippe face aux téléspectateurs.

« Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l’unité de la Nation », a souligné le chef du gouvernement, ajoutant qu’il « faudrait être sourd » pour ne « pas entendre la colère » des Français.

« Les Français qui ont enfilé un gilet jaune aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent et que le travail paye. C’est aussi ce que nous voulons », a notamment estimé Edouard Philippe.

Le moratoire de 6 mois concerne toutes les mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019 en matière de carburant: « la hausse de la taxe carbone, la convergence de la fiscalité du diesel et l’alignement de la fiscalité du gazole pour les professionnels », selon une retranscription de France Info.

source: Belga