Joe Biden estime être le plus « qualifié » pour devenir président des Etats-Unis

L’ancien vice-président des Etats-Unis Joe Biden a ravivé les spéculations sur sa possible candidature à la Maison Blanche en 2020, en estimant qu’il était « la personne la plus qualifiée » pour être président. Il s’exprimait lundi soir dans le Montana dans le cadre de la promotion de son dernier livre « Promets-moi, papa » (« Promise Me, Dad », 2017).

« Je pense que je suis la personne la plus qualifiée dans le pays pour être président », a-t-il déclaré, cité par le journal local Missoula Current.

« Les problèmes que nous rencontrons en tant que pays aujourd’hui sont les problèmes sur lesquels j’ai travaillé toute ma vie – la détresse de la classe moyenne et la politique étrangère », a ajouté celui qui a été le vice-président du démocrate Barack Obama pendant huit années.

Joe Biden, 76 ans, a toutefois dit qu’il devrait consulter sa famille avant de décider s’il défiera le républicain Donald Trump dans deux ans.

« Ma famille et moi avons besoin de décider d’une même voix si nous sommes prêts — nous faisons tout en tant que famille », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il prendrait sa décision d’ici deux deux mois au maximum.

Mais peu importe qui sera le candidat démocrate, « nous ne pouvons pas avoir quatre ans de plus », de présidence Trump, a-t-il ajouté.

Interrogé sur sa réputation de « gaffeur », M. Biden a répondu: « Je suis peut-être une machine à gaffes, mais mon Dieu, quelle chose merveilleuse comparée à un homme qui ne peut pas dire la vérité ».

« Personne ne doute de ce que je dis, le problème est que parfois je dis tout ce que je pense », a-t-il argué.

Dans le cas où Joe Biden déciderait de se présenter, il serait considéré, grâce à sa popularité et malgré son grand âge, comme un candidat de premier plan dans une course à la nomination démocrate qui apparaît extrêmement ouverte.

source: Belga