Gens du voyage: la Wallonie dégage 5 millions d’euros pour 10 nouvelles aires d’accueil

Le gouvernement wallon a validé un projet de décret réformant l’accueil des gens du voyage. Dans ce cadre, un budget de 5 millions d’euros a été dégagé pour soutenir financièrement la création de 10 nouvelles aires aménagées, avec un accès à l’eau, à l’électricité, aux sanitaires et à l’organisation du ramassage des immondices. « Ce dossier ne laisse personne indifférent. Les gens du voyage doivent recevoir l’accueil qu’ils méritent et auquel ils ont droit », a souligné la ministre wallonne de l’Action sociale, Alda Greoli (cdH). Or, à l’heure actuelle, seules 3 communes – Ath, Namur et Bastogne – proposent une aire équipée d’infrastructures permanentes avec, entre autres, des sanitaires, l’électricité et un revêtement stabilisé. « Quelques autres mettent à disposition une aire temporaire. C’est insuffisant pour répondre aux réalités de terrain », a-t-elle ajouté.

Face à ce constat, le projet de décret vise à soutenir financièrement les communes qui investiront dans l’acquisition, l’aménagement ou l’extension d’aires à destination des gens du voyage.

Concrètement, un appel à projets sera lancé en 2019. Il permettra à 10 communes de bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 500.000 euros, soit un total de 5 millions d’euros octroyés par la Région. « En outre, pour les communes disposant déjà d’une aire d’accueil, des subventions récurrentes de fonctionnement de 30.000 euros sont prévues à partir du 1er janvier 2020 », a encore indiqué la ministre.

« Ces nouveaux projets permettront d’assurer un accueil concerté et de qualité. Ils réduiront également les risques d’implantations sauvages dans des lieux inappropriés, source de tensions locales, dès lors que des aires adéquates auront été créées en plus grand nombre. Enfin, la cohabitation sera d’autant plus harmonieuse que les pouvoirs publics montrent qu’ils gèrent les situations plutôt qu’ils les subissent », a-t-elle conclu.

Source: Belga