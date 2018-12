Croky Cup – Courtrai et Gand filent en quarts de finale, Zulte Waregem et Beerschot Wilrijk éliminés

Courtrai et La Gantoise se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique mardi soir lors des deux premières affiches des huitièmes de finale. Les Courtraisiens se sont imposés 1-0 contre Zulte Waregem, vainqueur en 2006 et 2017. Un but d’Andriy Batsula (41e) a fait pencher la balance en faveur de l’équipe d’Yves Vanderhaeghe.

Dans l’autre rencontre de la soirée, La Gantoise a disposé facilement du Beerschot Wilrijk (3-0). Les Buffalo’s ont pris la rencontre au sérieux en alignant tous leurs titulaires. Ils ont assez logiquement ouvert le score à la 17e minute via Roman Yaremchuk. Sigurd Rosted a ensuite permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une avance de deux buts (43e). Le Beerschot Wilrijk, qui s’est vu annuler un but à la 35e sur une reprise de volée d’Erwin Hoffer, a terminé la rencontre à 10 suite à l’exclusion de Marius Noubissi (74e). Giorgi Chakvetadze en a profité pour planter un troisième but (89e).

Le programme de la Coupe de Belgique se poursuit mercredi avec Mouscron-Ostende (20h), Malines – Lokeren (20h30), Deinze – Eupen (20h30) et l’affiche Charleroi – Genk (20h45). Le dernier huitième de finale entre l’Union Saint-Gilloise et Knokke est prévu jeudi à 20h45.

Source: Belga