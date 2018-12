Bientôt un autocollant sur les passages à niveau pour savoir qui alerter au besoin

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel équipera prochainement les 1.700 passages à niveau du pays d’un autocollant sur lequel figureront le numéro du passage à niveau, le nom de la rue et la localité où il se trouve, ainsi qu’un numéro de téléphone à former en cas de nécessité, rapportent mardi les journaux de Mediahuis. La panique aidant, un temps précieux est souvent perdu lors d’incidents à un passage à niveau car les personnes ne sont pas en mesure de se localiser et ne savent pas qui contacter. Chaque année, les nombreux passages à niveau dispersés à travers le pays provoquent une série d’incidents, dont certains sont fatals. Malgré les campagnes de sensibilisation menées par le gestionnaire du réseau et les mesures de sécurité supplémentaires mises en place, 51 accidents ont été recensées l’année dernière, faisant 9 morts, selon les chiffres d’Infrabel.

Les autocollants d’identification, qui seront concrétisés dans le courant de l’année 2019, doivent permettre aux personnes dans le besoin de prendre rapidement des mesures adéquates et notamment de prévenir les services d’urgence du passage à niveau où elles se trouvent. Ces derniers pourront alors de leur côté avertir le centre de coordination général. Les stickers seront clairement visibles et apposés des deux côtés du passage à niveau.

« Le but de ces étiquettes est de réduire le nombre d’accidents. Et s’il y a moins d’accidents sur le réseau ferroviaire, il y a également moins de retard », souligne un porte-parole d’Infrabel, Thomas Baeken.

Source: Belga