Athlètes IAAF de l’année – Nafi Thiam pour un incroyable doublé au titre de l’Athlète mondiale de l’année

Nafissatou Thiam figure parmi les cinq finalistes pour le titre l’Athlète mondiale féminine de l’année. La lauréate sera connue mardi soir à Monaco lors d’une soirée de gala organisée par la fédération internationale d’athlétisme (IAAF). La Belge, championne d’Europe de l’heptathlon, saura si elle se succède à elle-même au palmarès de ce plus important trophée individuel en athlétisme. Outre Thiam, on retrouve la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith (championne d’Europe des 100, 200 et 4×100 m) élue récemment Athlète européenne de l’année, la Kenyane Beatrice Chepkoech qui a abaissé de 8 secondes le record du monde du 3.000m steeple, la Colombienne Caterine Ibarguen lauréate de la Diamond League à la longueur et au triple saut qui est invaincue en huit finales au triple saut et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo lauréate de la Diamond League en 200m et auteure du meilleur chrono sur 400m depuis 2006.

Le choix est effectué par trois groupes différents. Le Conseil de l’IAAF (dirigeants) dispose de 50% des voix, les votes de la famille de l’IAAF (membres) et du public (via internet) comptent chacun pour 25%. Les votes se sont achevés le 12 novembre.

Chez les messieurs, Christian Coleman (champion du monde et recordman du monde du 60m en salle et vainqueur de la Golden League sur 100m), Armand Duplantis (champion d’Europe et champion du monde juniors), Eliud Kipchoge (recordman du monde à Berlin), Kevin Mayer (champion du monde de l’heptathlon en salle et recordman du monde) et Abderrahman Samba (meilleur chrono mondial sur 400m haies depuis 1992 invaincu en 9 finales cette année) sont nominés.

Source: Belga