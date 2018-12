Athlètes IAAF de l’année – Eliud Kipchoge élu Athlète mondial masculin de l’année

Eliud Kipchoge a été récompensé du titre d’Athlète mondial masculin de l’année par la fédération internationale d’athlétisme (IAAF), mardi lors d’une soirée de gala à Monaco. Le Kenyan, 34 ans, a établi mi-septembre un nouveau record du marathon en signant un temps incroyable de 2h01:39 à Berlin. Champion du monde du 5.000 mètres en 2003, il a également été champion olympique du marathon à Rio en 2016. Kipchoge a été préféré au sprinteur américain Christian Coleman, au perchiste Armand Duplantis, au nouveau recordman du monde français du décathlon Kevin Mayer ainsi qu’au Mauritanien Abderrahman Samba, spécialiste du 400m haies.

Chez les dames, la Colombienne Caterine Ibarguen a succédé au palmarès à Nafissatou Thiam, qui était nominée en compagnie de la Britannique Dina Asher-Smith, la Kenyane Beatrice Chepkoech et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo.

Le choix a été effectué par trois groupes différents. Le Conseil de l’IAAF (dirigeants) dispose de 50% des voix, les votes de la famille de l’IAAF (membres) et du public (via internet) comptent chacun pour 25%. Les votes se sont achevés le 12 novembre.

Armand Duplantis, nouvelle star mondiale du saut à la perche, a été nommé Rising Star (étoile montante) masculin. Le Suédois, 19 ans, a été sacré champion d’Europe en passant la barre de 6m05 et a été couronné champion du monde juniors. L’Américaine Sydney McLaughlin, 19 ans également, a remporté le prix chez les dames. Cette saison, elle a amélioré à deux reprises le record du monde U20 sur 400m haies et possède aussi le meilleur chrono seniors de l’année, en 52.75.

Source: Belga