Ils piègent un pédophile et permettent son arrestation

En Angleterre, des internautes ont permis l’arrestation d’un pédophile en se faisant passer pour une fille de 14 ans sur les réseaux sociaux.

En Grande-Bretagne, le groupe Facebook COP Catching Online Predators traque depuis plusieurs années les prédateurs en ligne. Les membres créent notamment des faux profils et se font passer pour des jeunes enfants en ligne pour piéger des pédophiles. Le groupe a ainsi déjà permis l’arrestation de plusieurs dangereux prédateurs sexuels.

Le faux profil d’une fille de 14 ans

En avril dernier, l’une des opérations du groupe a permis l’arrestation à Londres d’un pédophile de 46 ans. Quatre membres de Catching Online Predators s’étaient fait passer pour une jeune fille de 14 ans. Au fil des discutions en ligne, l’homme avait donné rendez-vous dans une gare à ce qu’il pensait être une adolescente en vue de l’emmener dans des bois voisins pour avoir des relations sexuelles.

Mais ce sont bien plusieurs membres du groupe qui se sont présentés au rendez-vous et qui ont filmé la scène. Alors que les justiciers attendaient l’arrivée de la police, le prédateur s’est senti piégé et la situation a dégénéré. Alors que Stephen Little, infirmier dans la vie, maintenait l’homme au sol, ce dernier lui a mordu le doigt pendant de longues minutes en refusant de desserrer sa mâchoire. Finalement, le prédateur a été arrêté par la police et le membre de Catching Online Predators a dû être amputé de son doigt.

« Je veux avoir des rapports sexuels avec toi bébé »

Le pédophile présumé a été maintenu en détention depuis les faits. Son procès a eu lieu ce lundi 3 décembre. Le juge a expliqué que l’accusé avait pris contact avec Maddie Parker, le faux profil créé par Catching Online Predators. Il a fait des références et des suggestions sexuelles. Il a également pris l’initiative d’organiser une rencontre. Il savait que Maddie avait 14 ans puisqu’il lui a posé la question. Il lui a également demandé si elle était vierge, la taille de ses seins et la couleur de ses tétons. Durant les conversations, l’homme de 46 ans a lui notamment écrit « Je veux avoir des rapports sexuels avec toi bébé ». Lorsqu’ils étaient en route pour leur supposée rencontre, il lui a envoyé un message pour lui demander « d’enlever son soutien-gorge et sa culotte et de les mettre dans un sac ».

Condamné à 10 ans de prison

L’homme s’est défendu en expliquant qu’il avait été victime d’une supercherie et que finalement, il n’y avait aucun enfant impliqué dans les conversations. Finalement, pour avoir tenté d’avoir des relations sexuelles avec une fille de 14 ans mais aussi pour avoir mordu quelqu’un tellement fort qu’il a dû être amputé, l’accusé a été condamné à dix ans de prison. Il est désormais reconnu comme un délinquant sexuel par les autorités britanniques.

