Non, ce Néerlandais ne pourra pas rajeunir de 20 ans

Un Néerlandais de 69 ans, mécontent d’être à la retraite et « victime de discriminations » à cause de son âge sur le marché de l’emploi et en amour, avait demandé à la justice de le rajeunir de deux décennies. Le tribunal a finalement refusé sa demande.

L’histoire d’Emile Ratelband avait fait le tour des réseaux sociaux il y a un mois. Ce sexagénaire de 69 ans voulait que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport, passant du 11 mars 1949 au 11 mars 1969. La raison? L’homme se sentait discriminé à cause de son âge, autant au travail qu’en amour. Devant le tribunal d’Arnhem, non loin de la frontière allemande, M. Ratelband avait argué lors d’une audience une demande « tout à fait légitime ». Il ne comprenait pas pourquoi l’on pouvait changer son nom, son genre, mais pas son âge.

Pas un argument valide

Ce lundi, le tribunal a rendu son jugement. Sans surprise, la demande de M. Ratelband n’a pas été entendue et l’homme ne rajeunira pas de 20 ans. « La cour reconnaît la tendance dans la société à ce que les gens se sentent de plus en plus longtemps en forme et en bonne santé, mais ne voit pas cela comme un argument valide pour modifier la date de naissance de quelqu’un », a indiqué le tribunal dans un communiqué.

Toujours selon le tribunal, il n’y a pas de problème à ce que M. Ratelband se sente plus jeune. Mais un changement sur son passeport engendrait de nombreux problèmes, dont la disparition de 20 ans de dossiers de registres de l’état civil. « Cela entraînerait toutes sortes de conséquences juridiques et sociales indésirables », ont précisé les juges.