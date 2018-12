Noël durable : Des ristournes sur les cadeaux d’occasion

À l’approche de la Saint-Nicolas et de Noël, l’accent est mis sur les cadeaux qui ont du sens. Une réduction sera donc proposée aux consommateurs qui feront le choix de se tourner vers des articles de seconde main.

Le choix de nos produits de consommation a un impact plus que considérable sur leur fabrication. Dans cette optique, le Ministre wallon de l’environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio (cdH), a décidé, à l’approche des fêtes, d’encourager les consommateurs à se tourner vers des magasins de seconde main à finalité sociale via une réduction disponible jusqu’au 31 janvier.

«Les achats de fin d’année sont guidés par le souci de faire plaisir à ses proches, parents, enfants ou amis. Il importait de profiter de cette période pour rappeler aux consommateurs le pouvoir qui est le leur. Acheter, c’est en effet voter pour un modèle économique et sociétal. Limiter les achats compulsifs et offrir une seconde vie aux objets, c’est se positionner en faveur d’un modèle plus respectueux de l’environnement et de l’humain», rappelle celui-ci.

Une dimension écologique…

Pour inciter à consommer différemment, 20% de ristourne seront effectués sur tous les produits, hors textiles, disponibles chez quelque 26 opérateurs de la réutilisation. «Loin de renforcer l’hyperconsommation à laquelle le public est incité en fin d’année, l’idée est ici de faire connaître les alternatives, de soutenir un secteur qui crée de l’emploi et œuvre au quotidien en faveur de la qualité de notre environnement», rappelle le ministre.

Mobilier, décoration, électroménager, jouet, vaisselle… la diversité des articles de seconde main ne manque pas. Chaque année, 157.000 tonnes d’articles sont d’ailleurs traitées par 64 entreprises membres de la fédération RESSOURCES et 47.000 voient leur durée de vie prolongée. Une économie circulaire qui permet de récupérer 2,43 kg de biens par an et par habitant en Wallonie et 4,53 kg en Flandre.

… Et sociale

Une opération qui se veut également sociale puisque près de 8.000 personnes travaillent actuellement dans le secteur de la réutilisation en Wallonie. Nombre de ces entreprises contribuent à l’insertion socioprofessionnelle d’un public fragilisé via la formation, et la création d’emploi, à travers la revalorisation des objets (collecte, tri, réparation et revalorisation).

L’opération souhaite aller encore plus loin. Les bénéfices engendrés par la vente des objets de seconde main seront en effet réinvestis dans des projets solidaires afin de renforcer la solidarité avec les plus démunis.

Laura Sengler