« Le plus gros râteau » de Frédéric Lopez

Frédéric Lopez présentera ce soir sa dernière de ‘Rendez-vous en terre inconnue’ sur France 2. Pour son ultime destination, il emmène l’astronaute Thomas Pesquet dans le nord de la Colombie.

A l’heure de lâcher les rênes, le futur ex-animateur de ‘Rendez-vous en terre inconnue’ n’a qu’un seul regret : ne pas avoir réussi à convaincre Sophie Marceau de le suivre pour un épisode. « C’est mon plus gros râteau », plaisante l’animateur. Il lui avait pourtant adressé un appel de la dernière chance, lançant : « Sophie, je suis très embarrassé parce qu’on me demande de m’adresser à vous. Je ne sais pas si vous êtes devant votre télévision. Je ne sais pas pourquoi vous refusez de partir en terre inconnue, je peux juste vous dire que la France entière a hâte de vous voir en terre inconnue. Et vous allez vivre l’une des expériences les plus fortes de votre vie. » Sans succès…

Frédéric Lopez sera remplacé par Raphaël de Casabianca.