Julia Roberts débarque en fanfare sur Instagram

Julia Robert vient de se créer un compte Instagram. Ellen De Generes lui a donné quelques conseils pour gagner des abonnés.

Le nouveau compte de Julia Robert compte déjà 517.000 abonnés. Mais ça n’est pas assez aux yeux de son amie et animatrice Ellen de Generes. Lors de son émission, elle lui a donné quelques conseils pour s’afficher en star du réseau social. Elle lui a notamment recommandé de poser sur une plage tropicale. Ensuite, elle lui a apporté un accessoire essentiel: une fausse poitrine, pour lui donner un air de Kim Kardashian.

« J’ai tellement honte », s’est alors esclaffée l’actrice. Et d’ajouter: « J’ai l’impression étrange que je perds des abonnés en ce moment même. » Ça n’est pas si sur.

I wanted to help Julia Roberts get more Instagram followers. I hope this works. pic.twitter.com/6GOpoS8Hbw

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 30, 2018