Tentez de gagner le nouveau jeu Ubisoft: Just Dance 2019!

La licence de jeux vidéo musicaux no 1 à travers le monde revient cet automne avec 40 nouvelles chansons hyper fun !

Où que la vie vous mène, Just Dance 2019 bat au rythme de vos instants les plus mémorables !

Qu’il y ait quelque chose à fêter ou aucune raison spécifique, Just Dance est là pour vous faire danser en toute occasion ! Des hits du moment aux chansons reprises en cœur par toute la famille, dansez sur 40 musiques incontournables! CALVIN HARRIS & DUA LIPA, LIAM PAYNE, FLO RIDA, THE WEEKND FT. DAFT PUNK, BRITNEY SPEARS et beaucoup d’autres hits arrivent dans Just Dance 2019 pour vous faire danser pendant des heures !

Switch to the best.

Avec Just Dance Unlimited, le service de streaming de danse à la demande disponible sur abonnement, vous avez accès à plus de 400 chansons ! Chaque exemplaire du jeu contient un mois d’accès gratuit au service !

Chaque exemplaire du jeu contient un mois d’accès gratuit au service ! Just Dance n’a jamais été aussi personnalisée. Le jeu apprendra de vos habitudes de danse et vous suggérera des contenus que vous êtes susceptible d’aimer ! Suivez votre instinct et sélectionnez la playlist préétablie adaptée à votre humeur, ou laissez le jeu vous faire des recommandations personnalisées. Il y a une playlist Just Dance pour chaque instant de votre vie !

Le jeu apprendra de vos habitudes de danse et vous suggérera des contenus que vous êtes susceptible d’aimer ! Suivez votre instinct et sélectionnez la playlist préétablie adaptée à votre humeur, ou laissez le jeu vous faire des recommandations personnalisées. Il y a une playlist Just Dance pour chaque instant de votre vie ! Plébiscité par les joueurs, le mode Kids est de retour ! Spécialement conçu à l’usage des plus jeunes, ce mode met à leur disposition une interface simple et sûre à utiliser ainsi que 8 nouvelles chorégraphies pensées pour eux et plusieurs chansons sélectionnées avec soin.

! Spécialement conçu à l’usage des plus jeunes, ce mode met à leur disposition une interface simple et sûre à utiliser ainsi que 8 nouvelles chorégraphies pensées pour eux et plusieurs chansons sélectionnées avec soin. Avec Just Dance Unlimited, la fête ne s’arrête jamais ! De nouvelles chansons seront ajoutées tout au long de l’année et viendront enrichir les suggestions de playlists et les divers modes de jeu.

et viendront enrichir les suggestions de playlists et les divers modes de jeu. Danser avec votre smartphone ! Aucun accessoire supplémentaire n’est requis pour vous amuser ! Il suffit d’utiliser votre smartphone avec l’application Just Dance Controller ! Utilisez votre smartphone pour suivre et évaluer vos mouvements : aucune caméra, Kinect ou PS Move n’est requis ! Jusqu’à 6 joueurs peuvent jouer simultanément avec leurs téléphones.

Aucun accessoire supplémentaire n’est requis pour vous amuser ! Il suffit d’utiliser votre smartphone avec l’application Just Dance Controller ! Utilisez votre smartphone pour suivre et évaluer vos mouvements : aucune caméra, Kinect ou PS Move n’est requis ! Jusqu’à 6 joueurs peuvent jouer simultanément avec leurs téléphones. Avec la nouvelle interface intuitive, personnaliser votre expérience de jeu n’a jamais été aussi simple. Choisissez vos chansons favorites dans le catalogue Just Dance en croissance permanente, créez vos propres playlists et mettez le feu pendant vos sessions Just Dance !

La démo gratuite “One Kiss” de Calvin Harris, Dua Lipa est désormais disponible en téléchargement en cliquant ici !

Envie de vous lancer sur le dancefloor?

Répondez aux questions ci-dessous et tentez de gagner le nouveau jeu Ubisoft! Vous pouvez y participer jusqu’au 14/12/2018 – 14h. Les gagnants seront contactés personnellement après la divulgation des gagnants du concours.