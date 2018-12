Immortalisez vos plus beaux moments avec vos proches

Le mois de décembre est le moment idéal pour rassembler vos proches autour de vous. Les fêtes de fin d’année sont en effet bien souvent synonymes de nouveaux souvenirs partagés. Voici quelques conseils pour immortaliser ces précieux moments.

Conseil 1 : Une photo vivante

Un de vos meilleurs amis se révèle après avoir chaussé ses patins au marché de Noël ? Sélectionnez le Mode Pro sur votre smartphone et augmentez la vitesse d’obturation pour figer le mouvement en photo. Un cliché plus dynamique ? Avec une vitesse d’obturation plus lente et, en suivant le mouvement avec votre smartphone, le sujet de votre photo restera bien net tandis que le fond sera flouté.

Conseil 2 : Des lumières de Noël étincelantes

Rien de plus convivial qu’un marché de Noël ! Mais comment capter cette atmosphère ? Via le Mode Pro, ouvrez grand le diaphragme pour capter plus de lumière. Du bout du doigt, ajustez la mise au point sur votre sujet. Augmentez un rien la luminosité dans les paramètres et activez le HDR pour faire ressortir davantage encore les couleurs de votre photo.

Conseil 3 : Un repas de Noël hautement instagrammable

Après avoir passé des heures (voire des jours) en cuisine, vous aurez envie de garder un souvenir du repas que vous présentez à vos convives. Rien de plus normal ! Un conseil essentiel pour immortaliser votre festin : oubliez le flash, celui-ci a tendance à rendre vos assiettes moins appétissantes. Assurez-vous donc qu’il y ait assez de lumière naturelle. Une photo en plongée, c’est-à-dire prise du dessus, marque toujours des points. Mais veillez à prendre assez de distance pour ce type de clichés.

Conseil 4 : La magie de la lumière

Photographier un festival de lumière reste un exercice compliqué ! Alors ne pensez pas uniquement à vos photos, mais laissez-vous porter par la magie de toutes ces petites lumières. Prenez-en plein les yeux, parce que le diaphragme du Galaxy S9 s’adapte automatiquement à la situation lumineuse. Vous préférez jouer avec l’objectif vous-même ? Alors expérimentez avec les valeurs ISO : plus la valeur sera élevée, plus votre capteur sera sensible à la lumière.