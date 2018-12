Un temps doux et nuageux pour débuter la semaine

Ce lundi, de larges éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses, des averses et quelques orages, annonce l’IRM. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, parfois fort à la mer, de secteur sud- ouest, avec des rafales de 60 à 70 km/ h, voire davantage en cas d’orage. Cette nuit, le temps deviendra graduellement plus sec avec davantage d’éclaircies. Minima de 4 à 7 degrés. Vent devenant

généralement modéré d’ouest à sud-ouest s’orientant vers ouest à nord-ouest.

Mardi, il fera d’abord partiellement nuageux avec principalement dans le nord-est du pays encore un risque de quelques averses. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec de belles périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en Flandre.

Source: Belga