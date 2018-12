Les personnes en fauteuil roulant ne doivent plus réserver pour prendre le tram de la Côte

Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ne doivent plus effectuer de réservation pour monter dans les véhicules des 57 lignes de bus et de tram De Lijn, annonce lundi la compagnie régionale flamande de transports publics dans un communiqué. La mesure concerne notamment le tram de la Côte. Dans le détail, neuf lignes de tram et 48 lignes de bus sont concernées. La Flandre occidentale est la province qui bénéficie le plus de la mesure avec 25 lignes, dont le tram de la Côte. Quatorze lignes sont concernées dans le Limbourg, 9 en province d’Anvers, 5 en Brabant flamand et 4 en Flandre orientale.

En Wallonie, le TEC dispose d’arrêts et de bus dits « conformes » aux personnes à mobilité réduite (PMR) et accessibles sans réservation. La liste des arrêts est disponible sur le site infotec.be. Un service spécial PMR répond également aux demandes individuelles, moyennant une réservation.

A Bruxelles, les lignes de métro sont accessibles aux PMR sans réservation. Dans les stations équipées d’ascenseurs, la Stib fournit une assistance gratuite. En surface, la ligne de tram 9 et les lignes de bus 12, 21, 29, 43, 48, 49, 50, 58, 59, 63, 71, 79, 84, 87 et 95 sont également accessibles aux PMR.

Source: Belga