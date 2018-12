Elections 2018 – Le conseil et le collège d’Uccle, sensiblement renouvelés et rajeunis, sont installés

Comme dans une première série de communes bruxelloises, le conseil et le collège échevinal d’Uccle, au sud de la capitale, ont été installés officiellement lundi soir, sensiblement renouvelés et rajeunis. Sur les 43 élus (20 hommes et 23 femmes), 18 ne siégeaient pas sous la précédente législature. Les échevins ont été élus lors de votes à bulletin secret par un nombre d’élus correspondant au nombre de conseillers de la majorité MR-Ecolo-Groen-cdH, soit 31, à l’exception de Jonathan Biermann qui a bénéficié d’une voix supplémentaire.

A la fin d’une séance d’un peu plus de deux heures, le conseil communal a par ailleurs élu une présidente. Il s’agit d’Aleksandra Kokay (Ecolo-Groen).

Par la voix de Marc Cools, Uccle en Avant a déploré que cette fonction, jusqu’à présent exercée par une personne d’expérience pour le faire (ndlr: en l’occurrence le bourgmestre), ne le soit plus.

Interrogé par Emmanuel De Bock (DéFI-opposition), le bourgmestre Boris Dilliès (MR) a précisé que la question de la rémunération ou non de cette fonction serait évoquée lors d’un prochain conseil communal.

La déclaration de politique générale du collège sera présentée et débattue en janvier.

Source: Belga