Coupe du monde de hockey – Manu Stockbroekx forfait pour la suite du Mondial et remplacé par Antoine Kina

Blessé dans les dernière minutes du match contre l’Inde dimanche, Manu Stockbroekx est forfait pour la suite de la Coupe du monde de hockey, qui se déroule jusqu’au 16 décembre à Bhubaneswar, en Inde. Le staff technique a confirmé lundi matin la déchirure du défenseur des Red Lions aux muscles ischio-jambiers de la jambe droite. Il sera remplacé par le Gantois Antoine Kina, qui quitte la Belgique lundi en compagnie de l’autre réserviste Augustin Meurmans. « La blessure de Manu est trop importante pour qu’il soit rétabli en vue du match contre l’Afrique du Sud. Il faut du temps pour guérir de ce genre de claquage », a confirmé Julien Rysman, le kiné des Red Lions. « C’est vraiment regrettable pour lui. Il est toujours impliqué à 100 pc dans son sport et a un ‘live style’ irréprochable. »

« Nous avons opté pour le remplacer par Antoine Kina, dont le jeu est plus offensif que celui d’Augustin Meurmans », a pour sa part expliqué le coach fédéral Shane McLeod. « Nous possédons six joueurs à vocation défensive au sein du groupe des 18 Lions. Avec Antoine nous disposerons d’un élément qui offrira d’autres possibilités d’infiltrations en milieu de terrain », selon l’entraîneur néo-zélandais.

La Belgique (FIH 3) défiera le samedi 8 décembre l’Afrique du Sud (FIH 15) dans son 3e et dernier match du groupe C, avant de rentrer dans la phase finale avec éventuellement des barrages le mardi 11 décembre. Les quarts de finales sont programmés le jeudi 13 et les demies le samedi 15 décembre, la veille des finales pour l’or et le bronze.

