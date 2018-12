Conflit en Syrie – La coalition cible un responsable de l’EI impliqué dans la décapitation d’un Américain

La coalition internationale antiterrorisme a annoncé dimanche soir avoir ciblé un responsable clé du groupe Etat islamique (EI) impliqué dans l’exécution du travailleur humanitaire américain Peter Kassig et d’autres prisonniers occidentaux de l’EI. « Les forces de la coalition ont mené des frappes précises contre un haut placé de l’EI, Abou al Oumarayn, (…) dans le désert » syrien, a dit à l’AFP Sean Ryan, porte-parole américain de la coalition.

Ce dernier « était impliqué dans le meurtre du ressortissant américain (…) Peter Kassig », enlevé en Syrie en 2013 et exécuté par décapitation en novembre 2014, a-t-il ajouté.

Le responsable djihadiste est, en outre, « associé à et directement impliqué dans l’exécution de plusieurs autres prisonniers », a ajouté M. Ryan, soulignant que les frappes aériennes de la coalition « continuent de perturber le commandement et le contrôle de l’EI sur le champ de bataille ».

Peter Kassig, qui avait fondé en 2012 une organisation humanitaire et avait adopté le prénom d’Abdul Rahman après sa conversion à l’islam, était âgé de 26 ans.

L’assassinat de cet otage avait été lié par l’EI à l’envoi de quelque 3.000 soldats et conseillers militaires américains en Irak pour aider l’armée à combattre le groupe djihadiste.

La coalition internationale est intervenue en Syrie et en Irak à partir de 2014 pour contrer l’expansion de l’EI qui avait pris le contrôle de vastes territoires à cheval entre les deux pays.

Vaincu en Irak, le groupe ultraradical conserve encore quelques poches et cellules dormantes dans la badiya (désert) en Syrie, notamment dans l’est du pays, où la coalition poursuit le combat contre les djihadistes, soutenue au sol par une alliance kurdo-arabe.

source: Belga