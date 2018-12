Ballon d’Or – Eden Hazard huitième, Kevin De Bruyne neuvième, Neymar douzième

Les Diables Rouges Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont huitième et neuvième devant Thibaut Courtois, quatorzième, selon le classement à rebours du Ballon d’Or, égrené sur les médias du groupe France Football, organisateur du prix, lundi. Hazard, 7 buts et 5 assists en 13 matches de Premier League avec les Blues de Chelsea cette saison, surfe sur la vague de son Mondial abouti. Quant à De Bruyne, il a été brillant la saison dernière avec Manchester City, s’érigeant comme la pierre angulaire du milieu des champions d’Angleterre. Il vit toutefois un début d’exercice 2018-2019 frustrant, victime à deux reprises de blessure. On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s’étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l’histoire du Ballon d’Or

Les deux stars de la Premier League devancent donc Neymar, seulement douzième, qu’elles ont éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde en Russie.

Depuis 2013 inclus, Neymar avait toujours figuré dans le Top 10 du Ballon d’Or: ce classement 2018 décevant du record du monde des transferts (222 millions d’euros) s’explique sans doute par ses blessures la saison dernière avec le Paris Saint-Germain en club, et un Mondial plus ou moins raté avec la Seleçao, où il a été raillé pour ses simulations.

Il y avait 30 présélectionnés pour cette récompense individuelle suprême. Après dix ans de règne du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi (cinq Ballons d’Or chacun), le trophée semble promis à une autre étoile cette année.

Selon les dernières fuites dans la presse, Luka Modric, Croate pourtant battu par les Bleus en finale du Mondial (4-2), dont il a en revanche élu meilleur joueur devant Eden Hazard, est donné favori devant des champions du monde comme Antoine Griezmann, ou Kylian Mbappé.

Le lauréat devrait être révélé peu après 22h00 lors d’une soirée de gala au Grand Palais à Paris.

Classement en cours du Ballon d’Or masculin

…

*** 8. Eden Hazard (Chelsea/BEL)

*** 9. Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL)

10. Harry Kane (Tottenham/Ang)

11. N’Golo Kanté (Chelsea/Fra)

12. Neymar (Paris SG/Bré)

13. Luis Suarez (Barcelone/Uru)

*** 14. Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/BEL)

15. Paul Pogba (Manchester United/Fra)

16. Sergio Aguero (Manchester City/Arg)

17. Gareth Bale (Real Madrid/PdG)

. Karim Benzema (Real Madrid/Fra)

19. Roberto Firmino (Liverpool/Bré)

. Sergio Ramos (Real Madrid/Esp)

. Ivan Rakitic (Barcelone/Cro)

22. Edinson Cavani (Paris SG/Uru)

. Sadio Mané (Liverpool/Sen)

. Marcelo (Real Madrid/Bré)

25. Alisson Becker (AS Rome/Liverpool/Bré)

. Mario Mandzukic (Juventus Turin/Cro)

. Jan Oblak (Atlético Madrid/Sln)

28. Diego Godin (Atlético Madrid/Uru)

29. Hugo Lloris (Tottenham/Fra)

. Isco (Real Madrid/Esp)

Source: Belga