Mesurez l’impact de votre consommation sur la biodiversité

Votre mode de consommation est-il en harmonie avec la biodiversité, les écosystèmes et les espèces ? Une grande enquête vous permet de faire le test, de constater l’impact de quelques habitudes de consommation et d’établir votre profil.

La biodiversité, c’est quoi ?

La biodiversité, c’est l’immense variété de la vie sur Terre ainsi que les interactions entre les différentes espèces qui la composent et le milieu naturel qui les entoure. Tous les animaux, les plantes, les champignons et même les micro-organismes qui peuplent les prairies, les forêts et les océans font partie de la biodiversité. Cinq rapports publiés au début de l’année montrent que les disparitions d’espèces se sont accélérées depuis 1900 à un rythme équivalent à celui de la disparition des dinosaures. Certains experts estiment même que nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse des espèces sur Terre. La préservation de la biodiversité fait d’ailleurs partie des objectifs de développement durable des Nations-Unis (SDGs).

Une grande enquête

Pour faire comprendre l’urgence de la situation et sensibiliser les citoyens à l’impact de leurs habitudes de consommation, le SPF Santé publique a lancé la campagne #BeBiodiversity et une grande enquête sur la consommation et la biodiversité. Un quiz baptisé « Êtes-vous plutôt phacochère ou suricate » permet à tous les internautes de découvrir leur profil de consommation, illustré sous la forme d’un animal totem. Après avoir répondu à cinq questions permettant de savoir qui vous êtes, vous serez amené à répondre à huit questions concernant vos habitudes de consommation liées à des produits de la vie quotidienne. Les biens de consommation et les services abordés par l’enquête traitent de l’alimentation, des cosmétiques, de l’électronique, du textile, des plantes ornementale, du transport et du tourisme.

Plutôt suricate ou phacochère ?

Après chaque choix, un texte explicatif aborde la problématique du point de vue de son impact sur la biodiversité. Êtes-vous un suricate, un hérisson, un paresseux, une autruche ou un phacochère ? À la fin du quiz, vous découvrirez l’animal totem qui vous est associé ainsi que quelques conseils et des gestes simples à effectuer pour diminuer votre impact sur la biodiversité.

L’enquête est en ligne jusqu’au 25 décembre. Un concours est organisé à la fin du quiz et permet de remporter des « éco-cadeaux » comme un vélo électrique pliable, un smartphone durable ou encore un séjour nature.

Faites le quiz sur https://maconsommation.bebiodiversity.be