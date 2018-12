Un employé de la Nasa reproche à certains chercheurs d’ « ignorer la pertinence » de certaines observations d’OVNIS. Il suggère qu’il faut accepter de ne pas pouvoir expliquer ou réfuter certaines observations de mystérieux objets dans le ciel.

Silvano Colombano travaille au Ames Research Center, un centre affilié à la Nasa situé au cœur de la Sillicon Valley, en Californie. Dans un rapport publié sur le site de l’agence spatiale américaine, il s’est exprimé au sujet des projets SETA (Search for Extra-Terrestrial Intelligence ou « recherche d’une intelligence extraterrestre ») et suggère une approche plus « agressive » de la part de ses collègues et confrères qui travaillent sur la vie extraterrestre.

Des technologies inimaginables par les humains

Pour lui, les humains de la planète Terre sont trop « récents » pour comprendre les technologies d’une éventuelle civilisation qui se trouverait au-delà de notre système solaire. « Considérant que le développement technologique de notre civilisation n’a commencé qu’il y a environ 10.000 ans et que les méthodes scientifiques ont commencé à se développer au cours des 500 dernières années, nous pouvons supposer que nous pourrions avoir un réel problème pour prédire les évolutions technologiques pour les prochains millénaires », suggère le scientifique.

Des formes d’intelligence bien supérieures à la notre

En effet, il considère que notre système solaire a 4,4 milliards d’années et qu’au vu des récentes découvertes de Kepler, il pourrait exister des planètes comme la Terre ayant 6 milliards d’années de plus que nous. Il estime qu’après 50 ans d’évolution informatique, les humains parlent déjà de super-intelligence mais que d’autres entités, au cours de millions d’années d’évolution en continu, pourraient avoir développé des formes d’intelligence bien supérieures à la notre. Pour ces entités, le voyage interstellaire, qui semble impossible pour les humains, pourrait être possible.

Une nouvelle approche à adopter

Enfin, Silvano Colombano estime que jusqu’à présent, officiellement en tout cas, les recherches sur l’intelligence extraterrestre ont ignoré la potentielle pertinence d’OVNIS, notamment en considérant qu’un voyage interstellaire était impossible, mais aussi à cause de nombre extrêmement élevé de fausses observations d’OVNIS et de canulars. Selon lui, les chercheurs doivent adopter une nouvelle manière de penser pour que des formes plus élevées d’intelligence et de technologie puissent être découvertes.